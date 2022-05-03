Aydın'da dehşet! Ağabey kardeşini katletti! 0:00 / 0:00

DHA

Son dakika haberine göre Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, saat 10.00 sıralarında Gaffarlar Mahallesi'nde kan donduran bir cinayet meydana geldi.

İKİ KARDEŞ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre Bahri Y. (40) ile kendisi gibi çiftçi olan kardeşi İlyas Y. (38) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kardeşini tüfekle öldüren Bahri Y. (40).

KARDEŞİNİ GÖĞSÜNDEN VURDU

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Bahri Y., evine gidip, pompalı tüfeğini alarak geri döndü. Bahri Y., kardeşi İlyas Y.'yi göğsünden vurdu.

Göğsünden vurulup hayatını kaybeden İlyas Y. (38).

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Yaralanan İlyas Y., kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ambulansla Koçarlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlyas Y., doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Bahri Y., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.