Kars, Erzincan ve Ardahan'da bazı alanlar "nitelikli doğal koruma alanı" oldu

Son dakika: Aydın'da sahte içkiden bir ölüm daha!

DHA

Olay, saat 14.00 sıralarında Altınkum Mahallesinde meydana geldi. Denizli´den 2 gün önce Didim'deki yakınlarının yanına gelen Hava Özırmak iddiaya göre Şevket Özgür Yıldıran ile birlikte sahte rakı içti.

DHA'nın haberine göre, bir süre sonra evden ayrılan Yıldıran, nefes almakta güçlük çekince Didim Devlet Hastanesine gitti. Tedavi edilen Yıldıran, yoğun bakıma alındı.

Yakınları tarafından evde hareketsiz bulunan Hava Özırmak ise olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hava Özırmak otopsi için İzmir Adli Tıpa gönderilirken, Yıldıran'ın ise hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Hava Özırmak´ın ölümüyle Aydın´da sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e çıktı.