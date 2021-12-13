Dün gece Habertürk TV'de Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın sorularını yanıtlayan Eski HDP Kars Milletvekili ve Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, "Bir iki gün içerisinde istifamı vereceğim" diye konuşmuştu.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "Yolcu yolunda gerek! Uyarı ve eleştirilerimde yanılmayı umuyor, barış ve demokrasi için iyi niyetle, özveriyle mücadele eden herkese başarılar diliyorum" HDP'den istifa ettiğini duyuran Bilgen, istifa dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"HDP ÜYELİĞİNDEN İSTİFA EDİYORUM"

Bireysel beklentilerle değil toplumsal kaygılarla 2007 yılında Binumut adaylığı ile başlayan siyasi birlikteliğimi yine toplumsal kaygılarla sonlandırıyorum.

Toplumsal eşitlik, özgürlük ve barış mücadelesinin farklı platformlarda yürütülmesine dair duyduğum ihtiyacı parti kurullarına ilettiğim gibi kamuoyu ile de paylaştım.

Birlikte çalışırken hangi ilke ve etik değerleri gözettiysem ayrılırken de aynı hassasiyeti göstereceğimi herkesin bilmesini istiyor, HDP üyeliğinden istifa ediyorum.

HDP'li gibi gözüken isimler tarafından sosyal medya üzerinden yürütülen iftira, hakaret ve karalama kampanyasının yapacağımız açıklamayla son bulmasını umuyor, aksi takdirde kişilik haklarımı savunmak zorunda kalacağımı bilmenizi istiyorum.