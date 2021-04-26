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AYM Başkanı Arslan'dan kuruluş yıl dönümü mesajı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesinin kuruluşunun 59'uncu yılı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Anayasa Mahkemesi, anayasal hak ve özgürlükleri koruyup geliştirme amacının bir gereği olarak hak eksenli yaklaşımını kararlılıkla sürdürmektedir" dedi.

Son dakika: AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan kuruluş yıl dönümü mesajı
AYM Başkanı Arslan'dan kuruluş yıl dönümü mesajı
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DHA

AYM Başkanı Arslan, yayınladığı mesajında, Anayasa Mahkemesi'nin 25 Nisan günü itibarıyla 59 yaşına girdiğini bildirdi. Geleneksel olarak her sene gerçekleştirdikleri kuruluş yıl dönümü törenini ve bu kapsamda yapmış oldukları etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını belirten Arslan, "İnşallah önümüzdeki aylarda hepimizi uzunca bir süredir etkisi altına alan bu salgından kurtulur ve ertelediğimiz etkinlikleri gerçekleştirme fırsatı buluruz. Bu vesileyle belirtmek isterim ki Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk´ün işaret ettiği ve Anayasa'da ifadesini bulan 'muasır medeniyet'in siyasi rejim tercihi, anayasal demokrasidir. Anayasa´nın Başlangıç kısmında `hürriyetçi demokrasi´ olarak ifade edilen anayasal demokrasinin bir yandan serbest seçimler sonucu iş başına gelenlerin yönetme yetkisini kullandığı, diğer taraftan da bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması için bu yetkinin sınırlandırıldığı bir hukuk düzenini öngördüğü bilinmektedir. Demokrasi, temel hak ve özgürlükleri en iyi şekilde korumaya yönelik kural ve kurumların varlığını gerektirmektedir" dedi.

"ÖNEMLİ KATKILAR SUNMAKTA"

Arslan, özellikle Avrupa'da anayasa mahkemelerinin, iki dünya savaşı arasında ve sırasında yaşanan sistematik hak ihlallerine tepki olarak kurulduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla varlık nedeni temel hak ve özgürlükleri korumak olan anayasa mahkemeleri, anayasal demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Dünyada anayasa yargısı alanında görev yapan en tecrübeli mahkemelerden biri olan Türk Anayasa Mahkemesi de Anayasa´nın kendisine verdiği görev ve yetkiler kapsamında, anayasanın üstünlüğü ilkesini hayata geçirmenin, temel hak ve özgürlükleri korumanın gayreti içindedir. Belirtmek gerekir ki Anayasa Mahkemesi, anayasal hak ve özgürlükleri koruyup geliştirme amacının bir gereği olarak hak eksenli yaklaşımını kararlılıkla sürdürmektedir. Anayasa Mahkemesi sadece bireysel başvuruda değil norm denetiminde de benimsediği hak eksenli yaklaşımla temel hak ve özgürlüklerin korunmasına ve standardının yükseltilmesine önemli katkılar sunmaktadır. Kısacası Anayasa Mahkemesi, tüm zorluklara rağmen demokratik hukuk devletini ve insanımızın temel haklarını koruma görevini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmaya devam etmektedir."

Arslan ayrıca, "Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıldönümü vesilesiyle, fedakârca çalışan başta başkanvekillerimiz ve üyelerimiz olmak üzere mahkememizin tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Emekli olan üyelerimiz ve personelimizden vefat edenlere Allah´tan rahmet, hayatta olanlara da sağlık ve afiyet diliyorum. Salgın döneminin gerçek kahramanlarını unutmamız elbette mümkün değildir. Sürecin başından itibaren özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza ve salgınla mücadelede emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Daha sağlıklı günlerde buluşmak umuduyla, Anayasa Mahkemesinin 59'uncu Kuruluş Yıldönümü´nü kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en içten duygularımla, saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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