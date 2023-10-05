AYM Can Atalay'ın başvurusunu genel kurula sevk etti
Anayasa Mahkemesi, TİP'ten milletvekili seçilen Can Atalay'ın başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti
Anayasa Mahkemesi 1. Bölümü, Türkiye İşçi Partisi milletvekili Can Atalay’ın başvurusunu Genel Kurul’a sevk etti.
Can Atalay, vekil seçilmesinin ardından yargılamada durma kararı verilmesi talebinin reddedilerek yargılamaya devam edilmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.