Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, FETÖ’nün kumpas davalarından Ergenekon davasında karar 5 Ağustos 2013 tarihine çıkmıştı. Mahkeme dava kapsamında bir süre tutuklu kalan İlker Başbuğ’a müebbet hapis cezası verdi. Bu karar temyiz edildi.

YARGITAY BOZDU

Temyiz istemini görüşen Yargıtay, yerel mahkemenin mahkumiyet kararlarını bozdu. Yargıtay’ın kararında, Ergenekon terör örgütünün varlığına ilişkin somut delil ortaya koyulmadığı ve yargılamada usullere uyulmadığı belirtildi.

MAHKEME YÜCE DİVAN’A GÖNDERDİ

Yargıtay’ın bozma kararının ardından Ergenekon ana davasına bakan İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi tüm sanıkların beraatine karar verdi. Başbuğ ve 18 sanığın dosyası ise görevsizlik kararıyla Anayasa Mahkemesi’ne gönderildi. Bu kararla, Başbuğ’un Yüce Divan’da yargılanmasının önü açıldı.

İZİN VERİLMEDİ

AYM bu kapsamda Başbakanlıktan kovuşturma izni istedi. Başbakanlık kapanınca talep Cumhurbaşkanlığı’na gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başbuğ hakkında kovuşturma izni vermedi.

“MUHAKEME ŞARTI GERÇEKLEŞMEDİ”

AYM Genel Kurulu bugün Yüce Divan Sıfatıyla Başbuğ dosyasını görüşmek için toplandı. Yüksek Mahkeme dosya üzerinden yaptığı incelemede “muhakeme şartının gerçekleşmemesi” nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi. Böylece Başbuğ hakkındaki dosya kapanmış oldu.