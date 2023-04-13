Yağ çekmeyen çıtır çıtır kızartma yapmak artık çok kolay!

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DHA

Anayasa Mahkemesi (AYM), Millet Partisi'nin partilerinin isminin 'Millet İttifakı' tarafından kullanılmasına yönelik başvurusunu reddetti.

Millet Partisi, partilerinin isminin Millet İttifakı tarafından kullanılmaması için geçen hafta AYM'ye başvuruda bulundu. Bugün AYM'den yapılan açıklamada, "Anayasa Mahkemesi bugün yaptığı toplantıda, Millet Partisi'nin Millet İttifakı adının kullanılmasının engellenmesine ilişkin başvurusunda, 'iltibasa mahal verecek bir durum olmadığını' değerlendirerek oy birliği ile esastan reddine karar vermiştir" ifadelerine yer verildi.