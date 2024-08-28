Akdeniz açıklarında deprem! 29 Ağustos 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, "Biraz önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde" sorularını beraberinde getirdi. Kandilli ve AFAD meydana gelen depremin büyüklüğünü, nerede, saat kaçta olduğunu yayımladığı son depremler listesi ile duyuruyor. İşte 29 Ağustos 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
Akdeniz'de Girit Adası açıklarında saat 19.29'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi hissedenler ve deprem olduğunu düşünenler, “Biraz önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde” sorularının yanıtını arıyor. Meydana gelen son dakika depremler Kandilli ve AFAD tarafından son depremler listesi ile yayımlanıyor. İşte detaylar…
AKDENİZ AÇIKLARINDA DEPREM!
Akdeniz'de Girit Adası açıklarında saat 19.29'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
MALATYA'DA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 11:25'te Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde bir deprem meydana geldi.
2.7 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
ANTALYA'DA DEPREM!
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz açıklarında Antalya ili Kaş ilçesinde hissedilen bir deprem meydana geldi.
Saat 02.57’de yaşanan depremin büyüklüğü 2.7 olarak ölçülürken derinliği ise 7 km olarak kayıtlara geçti.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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