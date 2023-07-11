Denizli ve Yunanistan'da deprem! İşte 11 Temmuz son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi sorgulamaları yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Denizli ve Yunanistan'da meydana gelen sarsıntılar sonrasında bölgede yaşanan depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde derledik. İşte 11 Temmuz Salı günü yaşanan depremler...
Yaşanan son dakika depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Ülke genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen sarsıntılar ile 11 Temmuz son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...
PEŞ PEŞE KORKUTAN DEPREMLER!
Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre 10 Temmuz Pazartesi günü saat 06:33'te Yunanistan'da , saat 06:19'da Denizli Çadrak'ta ve saat 02:43'te Akdeniz'de peş peşe depremler meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.