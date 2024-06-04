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        Haberler Bilgi Gündem Son dakika az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 4 Haziran 2024 bugün AFAD ile Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Kahramanmaraş'ta deprem! 4 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli son dakika deprem listesi

        Son dakika deprem haberleri güncellenmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son 24 saat içerisinde Türkiye genelinde meydana gelen depremlere ilişkin verileri paylaşıyor. Vatandaşların merakla takip ettiği son depremler listesinde farklı büyüklük ve derinlikte birçok sarsıntı kaydediliyor. İşte, 4 Haziran 2024 Salı AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 08:03 Güncelleme: 04.06.2024 - 19:48
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        Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremlerle ilgili en güncel veriler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Son depremler listesine göre, ülkenin çeşitli noktalarında farklı büyüklüklerde sarsıntılar kaydedildi. İşte, 4 Haziran 2024 Salı son dakika deprem listesi...

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        KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 15:20'de Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.

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        EGE DENİZİ AÇIKLARI 3.1 İLE SALLANDI

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; bugün saat 06:42'de Muğla'nın Datça ilçesine 83.38 km uzaklıkta Ege Denizi açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği ise 15.24 km olarak belirlendi.

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        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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