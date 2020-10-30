Azerbaycan'dan İzmir'deki deprem için destek mesajı!

DHA

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov, Bakan Çavuşoğlu'nu arayarak, İzmir'deki deprem için geçmiş olsun dileklerini iletti" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Azerbaycan'ın kardeş Türkiye'ye her türlü destek ve yardımı göndermeye hazır olduğu bildirildi.