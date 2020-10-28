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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Babaanne ve torununu katleden maganda için flaş karar!
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Son dakika haberler... Düğünde havaya ateş ederek babaanne ve torunun ölümüne neden olan sanık için flaş karar!

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 2 yıl önceki düğünde havaya ateş ettiği ve babaanne ile torununun ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 41 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Son dakika: Babaanne ve torununu katleden maganda için flaş karar!
AA

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Sinan G. ile maktul Hüsne ve Furkan Arman Kurt'un yakınları ile taraf avukatları katıldı.

AA'nın haberine göre, son sözleri sorulan Sinan G, düğünde havaya ateş edenin yalnızca kendisi olmadığını savunarak hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanık Sinan G'yi 1 yaşındaki bebeğin ölümüne neden olduğu için 25 yıl, babaannesinin ölümüne neden olduğu için de 16 yıl olmak üzere 41 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Göksun ilçesine bağlı Büyükkızılcık Mahallesi'nde 22 Ağustos 2018'deki düğünde, havaya rastgele ateş edilmesi sonucu alanda bulunan Hüsne Kurt (47) ile kucağındaki torunu 1 yaşındaki Furkan Arman Kurt yaralanmış, Hüsne Kurt kaldırıldığı Göksun Devlet Hastanesinde, Furkan Arman Kurt ise Necip Fazıl Şehir Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

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