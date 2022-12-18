Babasını öldüren genç kız, adli kontrolle serbest

Çanakkale'de evinde bıçaklanarak öldürülen kişinin katil zanlısı olarak gözaltına alınan kızı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA'da yer alan habere göre, evinde dün bıçaklanarak öldürülen Erdinç Pehlivan'ın katil zanlısı olarak gözaltına alınan kızı B.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
Adliyeye sevk edilen B.P, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Erdinç Pehlivan'ın cenazesi Şehitler Camisi'nde kılınan namazın ardından Çanakkale Yeni Şehir Mezarlığında toprağa verildi.
Kentte dün, Erdinç Pehlivan (50) ile kızı B.P'nin (17) yaşadığı evden gelen kavga seslerini duyan komşular, durumu polise bildirmişti.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Pehlivan'ın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlemişti. Maktulün kızı B.P. ise katil zanlısı olarak gözaltına alınmıştı.
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