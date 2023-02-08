Hatay'da, depremde yıkılan binanın enkazında kalan polis memuru Nihat Alkurt (35) ile kızı Akça Alkurt (2) hayatını kaybetti, eşi Özge Alkurt (34) ise yaralandı.

Esat Alkurt, beraberindeki ekip arkadaşları ile birlikte yeğeni Akça Alkurt'un cansız bedenine ulaştı. Alkurt çifti de saatler sonra yaralı olarak enkazdan çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı. Ancak Nihat Alkurt da kurtarılamadı. Baba ile kızının cenazeleri, Trabzon'un Maçka ilçesinde toprağa verilecek.