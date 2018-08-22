MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezindeki bayram programının ardından açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin açıklamaları:

- ABD bir papazın etrafında dönüyor. Türkiye'yi ekonomik yönden, siyasi yönden kuşatmaya çalışıyor. Bütün bunları göz önüne alınca bazı konular üzerinde durmak gerekiyor. Bunlardan biri FETÖ, ikincisi PKK, üçüncüsü ise IŞİD. Türkiye'ye musallat olmuş bu terör örgütleri görülüyor ki küresel güçlerin himayesi altında. Bir papaz uğruna Türkiye ile ilişkilerini, dostluk ve müttefiklik anlayışını yok farz edebilecek bir hataya düşen Trump'ın kafasında acaba ne vardır? Bunu iyi anlamalıyız. Bu bir papaz meselesi değildir. Türkiyeye darbe teşebbüsünün arka planı olan ABD, darbeci yoldaşlarını kurtarmak için bunu yapıyor. Şu an ABD'de kaçak olarak bulunan ve Türkiye'nin yargılamasından kaçırılmaya çalışılan 200'e yakın vatan haini vardır.

- Yunanistan'ın bu tür davranışlarla bir gün 9 Eylül'ü hatırlar hale gelmemesini temenni ederim.

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