Bahçeli: Peki beka yenir mi?

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Aksaray mitingine katıldı. Aksaray'ın Cumhur İttifakı kapsamında olmadığını hatırlatarak "İttifak yapmasak da birbirimize hürmeti eksik etmeyeceğiz. Cumhur ittifakı, Türkiye'dir, tarihin doğru yerindeki duruştur" uyarısında bulunan Bahçeli, özetle şunları söyledi:
"CHP ÇİZGİSİNDEN KOPTU"
Devamlı dedikodu yayıyorlar. Cumhur İttifakı’nı çekemiyorlar. PKK ile yan yana yürüyorlar. CHP Bartın Milletvekili PKK’lılardan oy istiyor. Kılıçdaroğlu ise buna bahane üretiyor. Aziz Atatürk’ün kurduğu partinin durumuna bakar mısınız? CHP, tarihsel çizgisinden kopmuştur. HDP’li milletvekili, 'AK Parti ve MHP’ye kaybettireceğiz' açıklamasını yapıyor. HDP’li eş başkan ‘Kürdistan’da kaybettireceğiz’ demekle kalmıyor bebek katili için tecritin kalkmasını istiyor… CHP’ye oy veren kardeşlerim PKK’ya mahkum edilemez. CHP’ye oy veren kardeşlerim zillete düşürülemez.
"MİLLİYETÇİLİK BİLMEZLER"
Kılıçdaroğlu bize milliyetçilik anlatmasın. Kılıçdaroğlu kim oluyor da bize milliyetçilik ahkamı kesiyor. Kimliksiz ağızlardan milliyetçilik nasıl çıkıyor? Kılıçdaroğlu’nun ya aklıyla zoru var ya da girdiği siyasi komadan çıkamamıştır. YPG’nin Türkiye’ye saldıracağına inanmayan bir şahsiyetin CHP koltuğunda oturması utançtır. CHP 6 oktan milliyetçiliği çıkaralı çok olmuştur. CHP Genel Başkanı millilik konusunda bizim yanımızdan geçemez. Kılıçdaroğlu ve İP ne milliyetçiliği bilir ne adamlığı ne de erdemli olmayı bilir. Onlar gitsin HDP ile fısıldaşşın, PKK ile yanak yanağa versin.
"BEKA YOKSA VATAN YOK"
Zillet ittifakı ezan esinden rahatsız. Zillet ittifakı bayrağımızı yakanlarından, İmralı canisinin heykelini yapmaktan bahsedenlerden memnun. Hemen konuyu patlıcana taşıyorlar. Bunlar meymenetsiz. Bekayı patlıcanla mukayese etmek izansızlık değil mi? Kimsenin sofrasında gözümüz yok, kimsenin mutfağına diyeceğimiz yok ama patlıcan pahalıysa dünyanın sonu değil. Ucuzladığında herkes yer. Peki beka yenir mi? Beka olmadan aç yattım, tok kalktım demek mümkün olur mu? Beka yoksa vatan yoktur. Bekaya kara çalanlar, bekayı kabullenmeyenler Türkiye düşmanlarının yerli işbirlikçileridir. Alayını görüyor ve sandıkta hesaplaşacağımız günü bekliyoruz.
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