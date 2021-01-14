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HaberlerGündemSon dakika: Bahçeli'den ittifak açıklaması
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Bahçeli: HDP'nin kapatılması ile ilgili görüşümüz berrak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP'nin kapatılması ile ilgili tartışmalara ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın farklı partilerle teması ile ilgili yorumlara yanıt verdi. Bahçeli, "Net olarak açıklıyorum, neye mal olursa olsun Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacaktır" dedi

Son dakika: Bahçeli'den ittifak açıklaması
HABERTURK.COM

MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter'da yaptığı açıklamada HDP'nin kapatılması ile ilgili değerlendirmelerinin net olduğunu belirterek "HDP’nin kapatılmasıyla ilgili görüşümüz berraktır ve öncelikle bir hukuk meselesidir. İnanıyorum ki, hukuk kendi mecrasında en makul ve milli vicdana muvafık çözüm yolunu bulacak ve adalet tesis edilecektir. MHP’ye düşen bir sorumluluk olursa da gereği seve seve yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

HDP'nin kapatılması ile ilgili tartışmanın üzerinden yapılan yorumlara tepki gösteren Bahçeli, "Habertürk televizyonunda Veyis Ateş’in hazırlayıp sunduğu Türkiye’nin Nabzı isimli programın dün geceki bölümünü dikkatle izledim. Deniz Zeyrek, İsmail Saymaz ve İbrahim Uslu’nun açıklamalarını bu kadar yalan senaryoyu nasıl ürettiklerini düşünüp hayretle takip ettim" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ZİYARETLERİNDEN RAHATSIZ OLMAM"

Bahçeli, "Cumhur İttifakı hususunda fitne çıkarmak için tahkimat yapanlara da diyorum ki, rahat olun, huysuzluğu bırakın, hırçınlıktan dönün, samanlıkta olmayan iğneyi aramaktan vazgeçin. Net olarak açıklıyorum, neye mal olursa olsun Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın farklı partilerle temasına değinen Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhur İttifakı’nın zeminini genişletmek amacıyla yaptığı veya yapacağı temas ve ziyaretlerden rahatsız olmamız söz konusu değildir. Hatta bu temas ve ziyaretlerin ittifakımızın güçlenmesine hizmet edeceğinden dolayı desteğimiz tamdır" ifadelerini kullandı.

"İTTFAKI BOZMAYI AKLIMIN KÖŞESİNDEN GEÇİRMEM"

"Cumhur İttifakı Türk milletinin ruh kökünden doğmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte Türkiye’nin yegane güvencesidir" ifadesini kullanan Bahçeli, "Cumhur İttifakı’nı bozmayı hiçbir şart altında aklımın köşesinden geçirmem" dedi.

Bahçeli, "Cumhur İttifakı, aziz milletimizin ve henüz doğmamış Türk çocuklarının huzur meşalesi, umut nişanesi, birlik ve kardeşlik kaynağıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızla ittifakımız çıkara değil tertemiz milli hedeflere bağlı ve millete hizmet aşkına dayalıdır" dedi.

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