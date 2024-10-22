MHP Genel Başkanı Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor...

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye'nin çözemeyeceği, altından kalkamayacağı üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorunu yoktur. Yeter ki isteyelim yeter ki sırt sırta verelim. Bunlardan biri Türkiye ekonomisi şiddetli fırtınayı atlatmıştır. 'Battık' diyenlerin yüzünü kızartmış hepsine mahcubiyet yaşatmıştır. Artık Türk ve Türkiye yüzyılı yürüyüşüne hız verme zamanıdır. Türkiye ekonomisi sürekli ilerleme ve gelişme halindedir.

ENFLASYON MESAJI Dünyada sular durulmazken Türkiye'nin akılcı politikalarla öne çıkması ekonomik istikrarın müjdesi olmuştur. Enflasyon ve hayat pahalılığı her insanımızı rahatsız etmektedir. Gelir dağılımı adaletsizliği canımızı sıkan bir başka bir olumsuzluktur. Küresel ve bölgesel gerilimlere rağmen Türkiye ekonomisi sürekli ilerleme ve gelişme halindedir. Enflasyonla mücadele kesintisiz sürmekte ve desteğimiz tamdır. Enflasyonun tek hanelere ineceğine inancım tamdır. REKLAM Bilinmelidir ki Cumhurbaşkanlığı kabinemizin yanındayız, ekonomi yönetimine güveniyoruz. Doğru yolda olduklarını, doğru politikalar ile Türkiye yoluna konulan takozları teker teker kaldırdıklarını görüyoruz. Kişi başına düşen milli geliri 25 bin dolara çıkarmayı başaracağız.

ÇOCUKLARA YÖNELİK ŞİDDET Narin, Sıla, İkbal ve Ayşenur evlatlarımız en ağır saldırılara maruz kalmış ve hepimizin yüreklerini kavurarak hayatlarını kaybetmişlerdir. Tüyleri diken diken eden caniliklerin sırayla kurbanı olmuşlardır. Milletimizin içinden barbarların çıkması çelişki gibi algılansa da böylesi defolar böylesi sapıklar her toplumun ortak sancısı ortak şikayetidir. YENİDOĞAN SKANDALI Yenidoğan bebekleri 8 bin lira SGK'dan para alabilmek için yoğun bakımda tutup ölümlerine neden olan, insanın aklına getiremeyeceği, kalbinin kaldıramayacağı yöntemleri kullanarak cinayet işleyen yaratıklar insanlığın yüz karasıdır. Bunlar tıbbi artık ve kana susamış çete güruhudur. Bir insan daha fazla nasıl alçalabilir. Para için bebekleri ölüme mahkum eden, üstelik bunu güle oynaya karşılıklı mavralarla yapan namussuzlara verilecek olan hangi ceza yürekleri soğutabilir, hangi ceza adaletin tecellisini sağlayabilir. Hangi ceza yüreklere su serpebilir. Bu olaylar geçiştirilecek bir konu değildir. Bu canilerin en ağır cezayla cezalandırılmasını istiyoruz.

"SAĞLIK BAKANIMIZ GÖREVİNİ LAYIKIYLA YAPMIŞTIR" 26 Nisan 2024 tarihinde bebek ticareti yapan çeteye operasyon yapılmıştır. 10 özel hastanenin ruhsatları iptal edilmiştir. Sağlık Bakanlığı da olaya zamanında müdahale etmiştir. Peki Sağlık Bakanımızın istifasını istemek hangi akla hizmettir. Sağlık Bakanımızın istifasını isteyenlerin bebeklerin hakkını savunmak ve insan hayatına sahip çıkmak gibi bir bir niyetleri yoktur. Sağlık Bakanımız görevini layıkıyla yapmıştır. İSRAİL'İN GAZZE VE LÜBNAN'A SALDIRILARI Etrafımızın yangın yerine döndüğünü hepiniz görüyorsunuz. İsrail Yahya Simvar'ı da katletti. İsrail vandallığı aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 87 kişiyi öldürdü. Yine bedel ödeyen masum sivil halktan başkası değildir. Cumhurbaşkanımızın masumlara kapımızın açık olduğunu ifade etmesi takdir edilecek yaklaşımdır. Türk Türk'e candır, yuvadır, sonuna kadar emanettir. Türk milleti hem bekleyen hem beklenen hem de belaları def eden kudret timsalidir."