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Son dakika! Bahçeli: İnanıyorum ki Türkiye bu badireyi Ramazan sonuna kadar atlatacak

Son dakika... MHP lideri Devlet Bahçeli, etkisini sürdüren koronavirüs salgınıyla ilgili olarak, "İnanıyorum ki Türkiye bu badireyi en geç ramazan ayının sonuna kadar atlatacak" dedi

bahçeli
AA

MHP Genel Başkanı Bahçeli, koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, "İnanıyorum ki Türkiye bu badireyi en geç ramazan ayının sonuna kadar atlatacak, bayram günleri kucaklaşmalarla, sevinç ve heyecan sağanağıyla bezenip billurlaşacaktır. Türkiye salgın dönemini en az hasarla, hızlı bir şekilde aşacak, yaralar da milli birlik ruhuyla sarılacaktır. Kriz seviciler, alınan ve ekonomiyi zırha büründüren tedbirlerden dolayı sukutuhayale uğrayacaklardır" ifadelerini kullandı. 

İnfaz düzenlemesi hakkında konuşan Bahçeli, "TBMM'de geçen hafta kabul edilen infaz düzenlemesiyle ilgili kanunun görüşülmesi esnasında CHP'nin ve çıkar ittifakının suçlamaları aslında karşımızdaki siyasi hezeyan ve hüsranı göstermesi bakımından ibretlik olmuştur. FETÖ'cülerin ve PKK'lıların infaz düzenlemesi kapsamına alınmaması CHP'yi, İP'i, HDP'yi çılgına çevirmiştir" dedi. 

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