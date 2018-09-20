Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçimlerle ilgili ittifak için yasal bir zemin olmadığını belirterek, "Bu ittifakın sadece 24 Haziran genel seçimleriyle sınırlı olmadığını aktardık. Biz ittifakın sürmesini arzu ederiz" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de katıldığı bir tarım fuarı açılışında basın mensuplarının ittifak yönündeki sorusuna cevap verdi.

Destici, "Seçim takvimi henüz açıklanmadı. Büyük Birlik Partisi olarak büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinde var olan belde belediyelerinde seçimlere katılmak ve başarılı ayrılmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 5-7 Ekim’de il başkanlarımız ve tüm yöneticilerimizle Ankara’da bir toplantı gerçekleştireceğiz. Yerel seçimlerle ilgili ittifak için yasal bir zemin yok. Ekim ayında açılacak olan meclise böyle bir teklif gelir mi gelmez mi bunun için bir girişim yok. Bir gönül ittifakından bahsediliyor. Biz de Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakı'nın devam ettiğini söyledik. Bu ittifakın sadece 24 Haziran genel seçimleriyle sınırlı olmadığını aktardık. Biz ittifakın sürmesini arzu ederiz. Bunun nasıl olacağını, hangi şekilde olacağını, hangi şehirleri kapsayacağı bununla ilgili henüz bir görüşmemiz ve çalışmamız olmadı. Ama önümüzdeki günlerde bir girişim olursa kurumlarımızla birlikte oturur bunun kararını veririz. Biz dün olduğu gibi bugün de birlikten beraberlikten yanayız. Milli ve yerli olan çalışmaları, ülkenin birliği ve bütünlüğünü her zaman destekledik” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ