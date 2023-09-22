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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Bahçelievler'de 2 kişinin öldüğü İETT kazası: Şoför hakkında istenen ceza belli oldu!

        Bahçelievler'de 2 kişinin öldüğü İETT kazası: Şoföre 15 yıla kadar hapis talebi

        İstanbul'da İETT otobüsünün Bahçelievler'de durağa dalması sonucu 2 kişinin ölümüne ilişkin açılan davada savcı otobüs şoförünün 15 yıla kadar hapsini istedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 12:55 Güncelleme: 22.09.2023 - 12:59
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        2 kişinin öldüğü İETT kazasında iddianame
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        İstanbul Bahçelievler'de 2 kişinin öldüğü 2 kişini de yaralandığı İETT otobüsü kazasına ilişkin soruşturma tamamlandı. İETT otobüsü şoförü Sefer Baldan'ın "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Sefer Baldan'ın İBB İETT'ye otobüs ile seyir halindeyken Bahçelievler durağına yanaştığı sırada uyuması sonucu kaldırıma çıktığı, durakta bekleyen Hikmet Kaya, Ahmad Rzayev ve Fehmi Aydın'a çarptığı belirtildi.

        Müşteki İbrahim Şekerli'nin ise otobüsün çarpacağını fark ederek yan tarafa doğru atlaması sonucu yaralandığı iddianamede kaydedildi.

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        İddianamede kazanın ardından yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hikmet Kaya ve Ahmad Rzayev'in hayatını kaybettiği kaydedildi.

        "KAZA SIRASINDA UYUMADIM"

        Şüpheli Sefer Baldan savunmasında, "Olay sırasında bir anda gözlerim karardı. Gözlerimi açtığımda olay bitmişti. Normalde tansiyon ilacı kullanıyorum ancak olay günü kullanmadım. Kaza sırasında uyumadım" dedi.

        Otobüs içinde yolcu olarak bulunan görgü tanıkları şüphelinin uyukladığını ve bu nedenle kaza yaptığını beyan etti.

        "UYUDUĞU AÇIK VE NET ŞEKİLDE GÖRÜLDÜ"

        İddianamede otobüs içinde bulunan kamera görüntülerinde şüphelinin uyuduğunun açık ve net şekilde görüldüğü, otobüsün fren sisteminde veya herhangi bir mekanik arızasının bulunup bulunmadığına dair bilirkişi marifetiyle yaptırılan incelemede fren sisteminde herhangi bir arızanın bulunmadığının tespit edildiğine yer verildi.

        Sefer Baldan'ın trafikte seyir halindeyken uyuması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedip durakta bekleyenlere çarptığı belirtilen iddianamede, 'taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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        #otobüs kazası
        #Bahçelievler
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