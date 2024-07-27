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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Bahçelievler'de freni boşalan TIR aracı biçti

        Bahçelievler'de freni boşalan TIR aracı biçti

        İstanbul Bahçelievler'de bir inşaat alanına demir götüren TIR'ın freni boşaldı. Bir aracı biçen TIR inşaat alanına uçtu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 16:44 Güncelleme: 27.07.2024 - 16:44
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        TIR otomobili biçti!
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        İstanbul Bahçelievler'de, inşaat alanında freni boşalan demir yüklü TIR, kontrolden çıkarak otomobili sürükledi. Feci kazada ölen ya da yaralanan olmazken faciadan dönüldü.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaata demir getiren tırın rampa aşağı indiği sırada freni boşaltı.

        Sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, park halindeki otomobile çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken TIR, otomobili yaklaşık 20 metre aracın altında sürüklendi.

        Kontrolden çıkan TIR ve TIR'ın altında kalan otomobil inşaat alanındaki iş makineleriyle çekildi.

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