Bahçelievler'de freni boşalan TIR aracı biçti
İstanbul Bahçelievler'de bir inşaat alanına demir götüren TIR'ın freni boşaldı. Bir aracı biçen TIR inşaat alanına uçtu
İstanbul Bahçelievler'de, inşaat alanında freni boşalan demir yüklü TIR, kontrolden çıkarak otomobili sürükledi. Feci kazada ölen ya da yaralanan olmazken faciadan dönüldü.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaata demir getiren tırın rampa aşağı indiği sırada freni boşaltı.
Sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, park halindeki otomobile çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken TIR, otomobili yaklaşık 20 metre aracın altında sürüklendi.
Kontrolden çıkan TIR ve TIR'ın altında kalan otomobil inşaat alanındaki iş makineleriyle çekildi.