Bahçelievler’de İETT otobüsünün hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan otobüs durağına dalan sürücü Sefer B. adliyeye sevk edildi.
İHA'nın haberine göre Bahçelievler'de 2 Şubat günü sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü yol kenarından bulunan otobüs durağına dalmıştı.
İETT otobüsüne binen ve durakta bekleyen yolculara çarparak ilerlemişti. Otobüs, durağında bekleyen minibüse çarparak durabilmişti.
Kazada engelli 1 vatandaş hayatını kaybetmişti. 1’i ağır 5 vatandaş yaralanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Sefer B. adliyeye sevk edildi.
YORUMLAR