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Son dakika! Bakan Akar, ABD Genelkurmay Başkanı'yla görüştü!

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford ile bir görüşme yaptı

18.11.2018 - 10:10 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile görüşmesine ilişkin, "Tahrikkar ve kabul edilemez görüntülerin tekrarlanmaması konusundaki uyarılarımızı yapmak suretiyle onlardan beklentilerimizi ortaya koyduk." dedi.

Akar, Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na katılmak üzere geldiği Kanada'nın Halifax kentinde ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

İlk olarak Kanada Savunma Bakanı Harjit Singh Sajjan ile bir araya gelen Bakan Akar, sonrasında ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford'u kabul etti.

Akar, basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede karşılıklı fikir, bilgi ve görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti. Bakan Akar, şunları söyledi:

"PKK'dan hiçbir farkı olmayan terörist YPG'nin buradaki mevcudiyetinin ve özellikle de ABD'li askerlerle beraber oturup kalkmalarının, iş birliği yapmalarının uygun olmadığını, bunun bizi son derece rahatsız ettiğini ve bu ilişkilerin bir an önce kesilmesi hususunu kendilerine tekraren dile getirdik. Bu tahrikkar ve kabul edilemez görüntülerin tekrarlanmaması konusundaki uyarılarımızı yapmak suretiyle onlardan beklentilerimizi ortaya koyduk. Terörist YPG'ye kamyonlarla, tırlarla ve uçaklarla silah ve mühimmatın verilmesinin de ittifak, müttefiklik anlayışına uygun olmadığına, olmayacağına, bunun bizler tarafından kabul edilmesinin de mümkün görülmediğine dikkatlerini çektik. Uyarılarımızı tekrarladık ve ABD'li müttefiklerimizin bu konuda gerekli tedbirleri almalarını ve bir an önce terörist PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG ile olan ilişkilerini kesmelerini beklediğimizi de dile getirdik."

Terör örgütü YPG'nin güvenlik güçlerine saldırdığını, sivil ve masum halkın ölümüne neden olduğunu ifade eden Bakan Akar, "Dolayısıyla böyle bir örgütle müttefikimiz, buradaki stratejik ortağımız ABD'nin, ABD'li askerlerin iş birliği yapmalarının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini de kendilerine tekrar tekrar hatırlattık. Önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalarla ABD'li dostlarımızın bu yanlıştan dönmelerini umuyor, diliyorum." diye konuştu.

"BU İLİŞKİLER TAKTİKSEL VE GEÇİCİ OLSA DA..."

Akar, gelen talep üzerine, bir gün önce de Savunma Komitesi üyelerinin de bulunduğu ABD'li bazı senatörlerle bir araya geldiğini hatırlatarak, söz konusu toplantıda Türkiye ve ABD arasındaki bazı konuları görüştüklerini aktardı.

Masadaki en önemli konuların başında terör örgütü YPG ve ABD arasındaki ilişkiler ile Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı ve üyelerinin iade edilmesinin geldiğini ifade eden Akar, "ABD'nin terörist YPG ile ilişkisinin son derece rahatsız edici olduğunu, bu ilişkiler taktiksel ve geçici de olsa bunun Türkiye tarafından kabul edilemez olduğunu tekrar tekrar kendilerine ifade ettik." dedi.

Görüşmede terör örgütü FETÖ'nün elebaşı ve üyelerinin bir an önce iade edilmesi gerektiğini de senatörlere hatırlattıklarını belirten Akar, FETÖ’nün bir terör örgütü olduğunu vurguladıklarını da bildirdi. Akar, örgütün elebaşı ve üyelerinin iadesine ilişkin 85 klasör ve sayısız belgenin ABD’ye gönderildiğini hatırlattıklarını da sözlerine ekledi.

Milli Savunma Bakanı Akar, görüşmeleri kapsamında Kosova Güvenlik Kuvvetleri Bakanı Rustem Berisha ve Moldova Savunma Bakanı Eugenie Sturza ile de ayrı ayrı bir araya geldi.

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