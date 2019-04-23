Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu saldırısına yönelik bir açıklama yaptı. Akar, Çubuk'taki kalabalığa yönelik olarak "Mesajınızı verdiniz" şeklindeki sözlerinin çarpıtıldığını söyledi. Akar, "Kılıçdaroğlu'nun güvenliğini sağlamaktı. Kılıçdaroğlu'nun uzunca bir süredir kaldığı evden bir an önce, sağ salim ayrılmasına sağlamak, halkı dağıtmaktı" diye konuştu.









"BUNU MESAJ MI KABUL EDİYORUZ! BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ?"

Akar açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Niyetimizi sorgulamak en hafif tabiriyle ahlaki sorun, şiddeti hoş görmek asla sözkonusu değildir. Yargı mutlaka gerekeni yapacaktır. Ne amacımız olabilr ki. Yani biz sayın Kılıçdaroğlu'na vurulamasını tasvip mi ediyoruz? Bunu mesaj mı kabul ediyoruz? Böyle bir şey olabilir mi? 'Mesaj', 'tepki' dediğim şey, insanların söylediği (şehitlerin kanı yerde kalmasın', 'terörü bitirin' ve benzer terör aıleyhindeki ifadelerdir".









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