Bakan Akar'dan tahıl sevkiyatı merkezi açıklaması 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl sevkiyatı merkezine ilişkin, "Merkez çalışır durumda. Ukrayna limanlarında bekleyen gemilerin tahıl nakliyesine başlaması için gece-gündüz çalışıyor" dedi.

Resmi ziyaret kapsamında Letonya'nın başkenti Riga'ya giden Bakan Akar açıklamalarda bulundu.

Foto: İHA

Bakar Akar, tahıl sevkiyatı merkezine ilişkin, "Merkez çalışır durumda. Ukrayna limanlarında bekleyen gemilerin tahıl nakliyesine başlaması için gece-gündüz çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Akar ayrıca, "Türkiye'nin Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç ile imzaladığı Mutabakat Zaptı bir son değil, iyi bir başlangıçtır. Türkiye'ye karşı taahhütlerini yerine getirmelerini bekliyoruz." dedi.

Foto: İHA

BAKAN AKAR LETONYA'DA

Bakan Akar, askeri törenle karşılandığı Letonya'da, Kahramanlar Mezarlığını ziyaret etti.

Riga'ya gelen Akar için ilk tören Brethren'de düzenlendi.

Ülkenin en büyük anıt kompleksi özelliğini taşıyan Kahramanlar Mezarlığına gelişinde Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks tarafından karşılanan Akar, daha sonra törenin yapılacağı alana geçti.

Foto: İHA

Akar'ın tören kıtasını selamlamasıyla başlayan törende, askeri bando tarafından iki ülke ulusal marşları çalındı. Anıta çelenk bırakan Akar, daha sonra saygı duruşunda bulundu.

Tören, askerlerin resmi geçidinin ardından sona erdi.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.