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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak.
MSB'den yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 13 Şubat 2019’da yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak. Bakan Akar’ın, NATO toplantıları kapsamında ayrıca, ABD Savunma Bakan Vekili ile Yunanistan, Fransa, Makedonya, Karadağ, İtalya ve Gürcistan Savunma Bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlandı" denildi.
NATO Karargahı'nda 13 Şubat'ta yapılacak toplantıya iştirak edecek Akar'ın, ikili görüşmeler yapması da bekleniyor. Akar'ın görüşeceği isimler arasında ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın da yer alması öngörülüyor.
Akar'ın bir diğer görüşmesinin ise Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ile olması planlanıyor. Bakan Akar, göreve yeni başlayan Apostolakis’e kutlama mektubu göndermiş, kendisini Türkiye'ye davet etmişti.
Akar'ın, aralarında İtalya, Fransa, Karadağ ve Gürcistan'ın da bulunduğu bazı ülkelerin savunma bakanlarıyla da görüşmesi öngörülüyor.
Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması ile ittifakın savunma caydırıcılık yapısının ele alınacağı oturumlara da katılacak.
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