Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis'le görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki mevcut meseleler ele alındı.

Akar ve Apostolakis, teknik çalışma grupları kurularak güven artırıcı önlemlerin de dahil olduğu hususlar üzerinde çalışması konusunda mutabık kaldı.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Milli Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ile görüştü. Milli Savunma Bakanlığından görüşmeye dair yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar ve Yunanistan Milli Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis bugün yaptıkları görüşmede iki ülke arasındaki mevcut meseleleri ele aldılar. Komşu ve müttefik iki ülke olarak teknik çalışma grupları kurulması ve bu grupların güven artırıcı önlemler de dahil olmak üzere, bu meseleler üzerinde çalışması konusunda mutabık kaldılar" ifadelerine yer verildi.