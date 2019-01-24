Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Davos'ta basın toplantısı düzenliyor. Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



Gayet başarılı bir Davos ziyareti gerçekleştirdik



Davos'ta küresel eko sistem açısından ortak hareket etmenin ne kadar hayati olduğu, Türkiye açısından bakıldığında özellikle 2018 yılında ve darbe başta olmak üzere, Irak ve Suriye'de yaşanan süreçlerin Türkiye'de oluşturduğu süreçlerin bertaraf edilmesi konusunda bir kez daha teyid edildiği, takdir edildiği gayet başarılı bir Davos ziyareti ziyareti gerçekleştirdik.



Birçok kişide şunu gördük ki, süreçlerden Türkiye'nin çok güçlü bir refleks göstererek başarılıbir şekilde bu politikalar doğrultusunda ne kadar olumlu başarılı bir setiyle karşı karşıya kaldık ve övgü aldık.



Siyasi olarak birçok ülke muhatabımız, mevkidaşımızla, Almanya, Rusya, Danimarka olsun birebir yüzyüze görüşme fırsatımız oldu.



Önümüzdeki Mayıs ayında Fransız mevkidaşımızı Türkiye'de ağırlayacağız.



Muhtemelen ilk baharda Almanya seyahatimiz gerçekleşecek.



Türkiye'nin içinden geçtiği tüm bu süreçlerde her geçen gün teker teker hayata geçirmesiyle bu güven ortamının makro ve mikroya yansıması açısından, Türkiye açısından, paydaşları açısından güçlü bir döneme gireceğimizin altını çizebilirim.





ETKİN, AKTİF VE STRATEJİK BİR HAZİNECİLİK ORTAYA KOYACAĞIZ

Çok daha aktif bir hazinecilik ortaya koyacağız. Her kuruşu etkin bir şekilde kullanmak. Kur, para birimi, vadeyi çok daha etkin bir halde kullanılacak. Buna alışık olmayan bazı piyasa yorumcuları farklı şeylerle karşı karşıya kaldılar.

SON ÇEYREKTE FAİZ GİDERLERİNDE 3 MİLYAR TL TASARRUF ETTİK



Son çeyrekte bütçelediğimiz faiz giderlerinde 3 milyar TL'ye yakın bir gelir elde ettik. Kimse bizden reel ekonominin gerçeklerini, sanayi, endüstri, istihdam dengelerinden kopacak bir nakit akışı beklemesin.

Tamamen bütçe dengesi içerisinde etkin ve aktif nakit akışı içerisinde tamamen bütçe dengeleri içerisinde özellikle birikmiş para ödemeleri başta olmak üzere.

İktisadi hayatı çok güçlü bir şekilde takip etmek durumundayız.



Ekonomiyi çok rasyonel ve dengeli bir şekilde yönetmek durumundayız.



2019 ilk çeyreğinde birileri bütün algı oluşturmaya çalışmasına rağmen ikinci, üçüncü çeyrekte birçok beklentilerin aksine çok daha olumlu şekilde tamamlayıp, reel ekonomiyi ve büyüme hızını güçlü bir şekilde kapatacağız.

BÜTÇE DİSİPLİNİ DEVAM EDECEK

Bütçe disiplini Türkiye ekonomisinde devam edecek.



Piyasadaki güvenin tesis edilmesi açısından bütçe disiplini, güçlü bir tasarruf ve dengele çerçevesinde oturtulmuş.



Enflasyonda mücadelede yeni sistemin getirdiği çok güçlü yetkin ve etkin politikalarıyla attığımız adımlarla enflasyonda süreç etkin bir şekilde devam ediyor. Şubat ve Mart ayı bunun devamı olacaktır. Çok ciddi ve yakın bir takipteyiz.

Bazılarının ters köşe olduğu nokta burası; çok güçlü bir cevap verdi Türkiye reel ekonomiyle. En önemlisi müthiş bir ekonomik koordinasyon aklıyla hareket edilen bir süreçten bahsediyoruz.

İhracatcımızın önemli bir katkıda bulunduğu süreç, dramatik bir gereksiz ve lüks ithatalatın karşısında ihracatın bunun karşısında yükselmesi ve cari açığın sert bir şekilde düştüğünü görüyoruz. Reel ekonomi bazlı, koordinasyon politikalarıyla birlikte cari ekonominin toparlanmasını görmeye başladık.