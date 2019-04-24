Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyadan konkordato süreciyle ilgili bir açıklama yaptı.

Bakan Albayrak, "Dengelenme sürecinin etkisi ve bankalarımızın aldığı sorumluluk ile konkordatoları gündemimizden çıkarıyoruz. Başvurular bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 3’te 2 oranında düştü. 8 milyar liralık kredi ve 787 firma konkordatodan çıktı." ifadelerini kullandı