Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, nisan ayı Ekonomik Güven Endeksi'ndeki artışın ekonomide alınan aksiyonların neticesi olduğunu söyledi. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Albayrak "Ekonomide aldığımız aksiyonlar Ekonomik Güven Endeksini artırmaya devam ediyor. Ocak’tan beri süren artış, güçlü toparlanmanın da göstergesi. İnşaallah 2. çeyrekten itibaren uygulayacağımız politikalar ve Yapısal Dönüşüm Adımları ile daha yüksek seviyeleri yakalayacağız" diye yazdı. Bakan Albayrak mesajında bir de grafik paylaştı.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 29, 2019

Ekonomik güven endeksi Nisan ayında yüzde 3.4 oranında artarak 84.7 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.