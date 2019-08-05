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HaberlerParaSon dakika! Bakan Albayrak'tan ivme açıklaması!

Son dakika! Bakan Albayrak'tan İVME açıklaması

HABERTURK.COM

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, üç kamu bankasının firmalara sağladığı 5.2 milyar liralık kredi desteğine ilişkin açıklama yaptı. Bu rakamın 1.7 milyar TL’sinin kullanıldığını belirten Albayrak "İVME Finansman Paketi başarıyla yoluna devam ediyor" dedi

SON DAKİKA!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İVME Finansman Paketi'nin başarıyla yoluna devam ettiğini duyurdu. Bakan Albayrak twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kaliteli ve sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda ihracat ve katma değerli ürün üretimini destekleyen İVME Finansman Paketi başarıyla yoluna devam ediyor. Bugüne kadar firmalarımıza 5.2 milyar TL kredi tahsis edilirken, bu rakamın 1.7 milyar TL’si ise kullanıldı" diye yazdı.

23 MAYIS'TA UYGULAMAYA ALINDI

23 Mayıs'ta Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından İvme Finansman Paketi uygulamaya alınmıştı.

 

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