Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB)'nin düzenlediği İstanbul Finans Merkezi Konferansı'nda konuştu.

Albayrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:

İstanbul'u güçlü bir küresel finans merkezine dönüştürmek için İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesini başlattık.

İFM kümelenme programı hazırlandı.

Önümüzdeki dönemde de yurt içinde ve yurt dışında hem nitelikli yatırımcıya satış hem de halka arzlarla sermaye piyasalarında derinlik kazandırma çalışmalarına devam edeceğiz.

Vergi uygulamalarında ciddi revizyonlara gidiyoruz. Vergi mimarisi ile ilgili çok büyük bir reform süreci başladı. Bu yıl içinde vergiyle ilgili somut adım atacağız.

Türev araçların çeşitliliğini artırarak sermaye piyasamızı daha da derinleştireceğiz.

Küresel rekabet ikliminde çok daha avantajlı hale geleceğimiz bir çalışma başlattık.

Üç tane tuğla dikerek küresel finans merkezi olunmaz.

İFM projesini 2023 yılından önce hayata geçireceğiz.

Türkiye ve İstanbul olarak dünyadaki birçok ülkeden bir adım önde olduğumuz birçok avantaj var.

Ulaşım, iletişim, enerji altyapılarında Türkiye küresel ölçekte en rekabetçi ülkelerden biri konumuna geldi.

İFM projesinin hayata geçmesi için her tür desteği vermeye hazırız.