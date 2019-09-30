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Haberlerİş-Yaşam

Son dakika! Bakan Albayrak, yeni YEP'i açıklıyor

HABERTURK.COM

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020-2022 dönemine ilişkin Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) açıklıyor. Albayrak, bu yılki programın temasının 'değişim başlıyor' olduğunu söyledi. Albayrak yılın ikinci yarısında ertelenen özel tüketimde dönüş beklediklerini kaydetti

SON DAKİKA!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) Hazine ve Maliye Bakanlığı Maliye Yerleşkesi'nde  düzenlenen basın toplantısında açıklıyor. YEP ile 2020-2022 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak.

'DENGELENME HEDEFİMİZİ BAŞARIYLA UYGULADIK'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

Oldukça zor bir dönemde dengelenme sürecini başarıyla tamamladık.

Arjantin örneklerinin verildiği, IMF yalanlarının söylendiği bir dönemde saldırıları atlattık.

Hep olumlu hep ümitvar olduk. Yaşanılan süreçlerin geçici olduğuna inandık. Doğru hamlelerin sonunda kötümserliğin yerini, günün ilk ışıklarındaki iyimserliğe bırakacağını hep inandık.

İftiralarla, yalanlarla daha fazla saldırılar ama biz hiçbirine takılmadık.

Milletimizle birlikte çok büyük bir badirenin etkilerini 1 yılda geride bıraktık.

'BU YILKİ PROGRAMIN ANA TEMASI 'DEĞİŞİM BAŞLIYOR'

Bu yılki programın ana temasına değişim başlıyor dedik. Ülkemizin bir üst lige çıkması  zaruret haline gelmiş olan değişimi inanarak gerçekleştireceğiz.
için
Hedeflere yapılacaklara geçmeden önce son dönemin analizini yapmak istiyorum

'YIL SONUNU POZİTİF BİR BÜYÜMEYLE KAPATMAYA HAZIRLANIYORUZ'

Kur ataklarının ardından resesyon beklentilerine rağmen kuvvetle muhtemelen yıl sonunu pozitif büyümeyle kapatmaya hazırlanıyoruz

'CARİ AÇIKLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ BAŞARI ELDE ETTİK'

Cari açıkla mücadelede önemli bir başarı elde ettik. Yıllık bazda cari fazlada cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık.

2009 yılında neden bu kadar küçülürken neden cari fazla veremedik diye ben soruyorum.

'TÜKETİMDE DİPTEN DÖNÜŞÜ KISA SÜREDE GERÇEKLEŞTİRDİK'

Enflasyonda hem TÜFE hem ÜFE'de beklentilerin çok üzerinde performans ortaya koyduk. Tüketimde de dipten dönüşü çok kısa sürede gerçekleştirdik

'YILIN 2. YARISINDA ERTELENEN ÖZEL TÜKETİMDE DÖNÜŞ BEKLİYORUZ'

Yılın 2. yarısında ertelenen özel tüketimde dönüş bekliyoruz.

Kurda, faizlerde, hazine tahvillerde Türkiye en iyi performans gösteren ülkelerden biri oldu

Dengelenme dönemi kazanımlarını koruyacağız ve bunun ötesinde bir süre daha bu süreci sürdürdükten sonra değişim sürecini başlatarak programımızı 2. faza taşıyacağız

 

OVP RESMİ GAZETEDE YAYIMLANACAK

YEP ile 2020 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin süreç de belli bir noktaya getirilecek. Bakanlık ve kurum bütçelerinin hazırlanmasında, programın amaç ve öncelikleri esas alınacak. YEP ile uyumlu olmak üzere gelecek 3 yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleriyle hedef açık ve borçlanma durumu, kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren Orta Vadeli Mali Plan da Resmi Gazete'de yayımlanacak.

İLK YEP 20 EYLÜL 2018'DE AÇIKLANMIŞTI

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından  20 Eylül 2018'de "Dengelenme, Değişim ve Disiplin" sloganıyla Yeni Ekonomi Programı (2019-2021) hazırlanmış, ekonomide dengelenme süreci vurgusu yapılmış ve yapısal reform adımları atılmıştı. Programda büyüme hedefleri 2019 için yüzde 2.3, 2020 yılı için yüzde 3.5 ve 2021 yılı için yüzde 5 olarak belirlenmişti.  Enflasyon hedefleri ise 2019 için yüzde 15.9, 2020 yılı için yüzde 9.8, 2021 yılı için yüzde 6 olmuştu. Bütçe açığının GSYH'ye oranının 2019 yılı için yüzde 1.8, 2020 yılı için yüzde 1.9, 2021 yılı için yüzde 1.7 olması hedeflenmişti. İşsizlik oranı hedefleri de 2019 için yüzde 12.1, 2020 yılı için yüzde 11.9 ve 2021 yılı için yüzde 10.8 şeklinde sıralanmıştı. 

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