Başörtüsü düzenlemesine hangi parti ne cevap verdi? 0:00 / 0:00

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerle yapılan başörtüsü görüşmeleri hakkında, "Yapılacak çalışmanın genel çerçevesini gruplarla paylaştık. Kendilerinin tutumların ve görüşlerini öğrenmek istedik. Onlara bir teklif metni ile gitmedik" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, AHaber'de başörtüsü düzenlemesi hakkında açıklamalar yaptı.

Bozdağ, "Dün Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerimizle görüşmelerimiz oldu. Görüşmelere MHP ile başladık ve İYİ Parti ile bitirdik. Görüşmeler sırasında biz bugüne kadar anayasa değişikliği konusunda yaptığımız hazırlıklar hakkında grupları bilgilendirdik. Yapılacak çalışmanın genel çerçevesini gruplarla paylaştık. Kendilerinin tutumların ve görüşlerini öğrenmek istedik. Onlara bir teklif metni ile gitmedik. Yazılı bir metin götürmeyi etik bulmadık. Bir metin hazırlığı yaptık ama parlamentoda grubu olan partilerimizin önerilerini alarak şekillendirip nihayi halini verdikten sonra Meclis'e sevk edelim istedik. Büyük bir uzlaşmayı hazırlık aşamasında dile getirelim Görüşmeler sırasında MHP desteğini açık şekilde gösterdi" dedi.

HANGİ PARTİ, NE DEDİ?

Partilerin tutumların ilişkin bilgi veren Bakan Bozdağ şunları söyledi:

"Zaten bir hazırlıkları MHP ile birlikte yaptık. CHP hazırlık çalışmalarına katkı vermeyeceğini ifade etti. CHP anayasa değişikliğine sıcak bakmadıklarını söylediler. Teklif son haliyle ortaya çıktıktan sonra partiyle ve yetkili organlarla tekrar değerlendireceklerini belirttiler. Ama genel itibariyle hazırlıklara destek vermeyeceklerini açık açık ifade ettiler. HDP başörtüsü konusunda destek olabileceğini ama aile kısmında değerlendirmeler yapacaklarını ifade etti. HDP referandum konusunda karşı olduklarını söylediler. HDP'de olumlu bir hava gördüğümü ifade etmek isterim. İYİ Parti'de somut bir metin üzerinde konuşmanın daha iyi olacağını belirttiler."

Bakan Bozdağ, "Düzenleme tüm kadınları kapsayacak. Başı açık veya kapalı gibi bir ayrım olmayacak" diye konuştu.