Dışişleri Bakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı Bliken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye'de son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından diplomasi trafiği sürüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye’nin bölgede istikrarsızlığı artıracak her türlü gelişmeye karşı olduğunu, bu çerçevede Suriye’deki gerginliğin azaltılmasından yana olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından görüşmeye ilişkin edinilen bilgiye göre, "Suriye’de barış ve huzurun tesisi için rejim ile muhalefet arasındaki siyasi sürecin sonuçlanması gerektiğini ifade eden Bakan Fidan, ülkemize ve Suriyeli sivillere dönük terör faaliyetlerine asla izin vermeyeceğimizi belirtti."

Bakan Fidan ayrıca, Lübnan’daki ateşkesin kalıcı olması için İsrail’in verdiği sözleri tutması gerektiğini belirtti. Gazze’de ateşkesin bir an önce sağlanması ve insani yardımın bölgeye ulaştırılması gerektiğini söyledi.