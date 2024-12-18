Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de düzenlenen D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü. Bakan Fidan, akşam saatlerinde ise Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için gittiği Kahire'de İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü. Bakan Fidan ayrıca Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan akşam saatlerinde ise Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot ile telefonda görüştü.
Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ele alınırken, Bakan Fidan, Fransız mevkidaşına geçiş sürecinin barışçıl ve kapsayıcı şekilde ilerletilmesinin önemini vurguladı.
Bakan Fidan, bu süreçte uluslararası toplumun Suriye halkına destek vermesi gerektiğini de belirtti.