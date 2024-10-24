Bakan Göktaş'ın bulunduğu araç kaza yaptı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın bulunduğu araç Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman'ın girişinde kaza yaptı. Birden fazla aracın karıştığı kazanın ardından Göktaş'ın durumunun iyi olduğu, ekibindeki bazı kişilerin hafif yaralandığı öğrenildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın bulunduğu araç, Ankara'da kaza yaptı. Bakan Göktaş, kazayı yara almadan atlattı.
DHA'nın haberine göre Bakan Göktaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan'ın Ulu Cami'de kılınan cenaze namazına katıldı.
HAFİF YARALILAR VAR
Cenazenin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etmek üzere Kahramankazan'dan ayrılan Bakan Göktaş'ın bulunduğu araç, Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman'ın girişinde kaza yaptı. Birden fazla aracın karıştığı kazada, Bakan Göktaş kazayı yara almadan atlattı. Bakan Göktaş'ın ekibindeki bazı kişilerin ise hafif yaralandığı öğrenildi.