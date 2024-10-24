Bakan Göktaş'ın bulunduğu araç kaza yaptı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın bulunduğu araç Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman'ın girişinde kaza yaptı. Birden fazla aracın karıştığı kazanın ardından Göktaş'ın durumunun iyi olduğu, ekibindeki bazı kişilerin hafif yaralandığı öğrenildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 24.10.2024 - 14:54 Güncelleme: 24.10.2024 - 15:48 facebook

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