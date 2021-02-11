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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile TSK komuta kademesi, 'Kış-2021 Tatbikatı'nın 'Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı. Derin kar ve şiddetli soğuklara yönelik barınma alanlarında incelemelerde bulunan Akar ve Hasanov, igloya girdi, kış teçhizatlı komando kolu tarafından okunan Komando Andı'nı dinledi. Tatbikat alanını gezen Akar ve Hasanov, sahra fırın ünitesinde yapılan ekmeği de bölerek yedi.

TATBİKAT AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanı Akar, Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı hakkında, "TSK ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri donanımıyla, nitelikli personeliyle kendisine verilecek her türlü görevi karada, denizde, havada, kışın, yazın, dağda, ovada yapabilecek güçte olduğunu göstermiştir" diye konuştu.

YUNANİSTAN'A MESAJ

Yunanistan ile yaşanan gerilim hakkında konuşan Akar, "Yunanistan'ın gerilimden uzak durması, tehdit dilinden vazgeçmesi, bununla bir yere varamadıklarını görmesi lazım. İster Kıbrıs, ister Ege, ister Akdeniz konusunda olsun, üçüncü taraflardan beklentimiz objektif olmaları, sorunları akıl, mantık, aklıselim çerçevesinde değerlendirmeleri" dedi.

Libya'daki gelişmeleri değerlendiren MSB Bakanı Akar, "Libya'da bu noktaya gelinmesinde Türkiye'nin, TSK'nın rolü görülmüyor mu? Bütün çevrelere 'insaf' diyoruz. Bunu görmeleri lazım" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Kovid-19'la mücadele konusunda TSK'nin dünya orduları içinde ilk sıralarda yer aldığını bildirdi.

GARA OPERASYONU

Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Pençe Kartal-2 Harekatına ilişkin konuşan Akar, "Türkiye bölgede varlığını ortaya koymasaydı, özellikle Avrupa'ya olacak mülteci akınının nelerle sonuçlanacağını herkesin iyi düşünmesi lazım. Orada terör koridoru parçalandı. Bundan sonra da orada terör koridorunun kurulamayacağını herkesin bilmesi lazım" dedi.

NATO MESAJI

Bakan Akar, "NATO konusundaki bilgi ve tecrübelerimizi paylaşarak Irak Silahlı Kuvvetlerinin daha etkin hale gelmesi için bize düşenleri yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.