Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde yurt ücretlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'ya konuşan Kasapoğlu, “Yurtlarımızda 2002-2017 yılları arasında yüzde 235 oranında kapasite artışı sağlandı. Bugün itibarıyla 81 il, 237 ilçe ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde toplam 775 yurtta 662 bin 303 yatak sayısına ulaşmış durumdayız. 2002 yılında, 75 il ve 57 ilçede yurt sayımız 190, yatak kapasitesi ise 182 bin 258’di. Taleplere bakınca doluluk oranımızın yüzde 100’e ulaşacağını öngörebiliyoruz. Artık temmuz ve ağustos ayları için yurt ücreti alınmıyor. Bu yıl yurt ücretlerine zam yapmayacağız. Yurtlarımızda öğrencilerimize ücretsiz olarak çamaşır yıkama ve kurutma hizmeti sunuyoruz. 24 saat sıcak su ve 24 saat ücretsiz internet hizmetimiz mevcut. Beslenme hizmeti, diyetisyenler ve gıda mühendisleri gözetiminde, yurt müdürlüğünce kurulan komisyonlar tarafından denetlenerek gerçekleştiriliyor. Öğrencilerimize, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği için aylık 330 lira beslenme katkısı sağlıyoruz. Yurtlarımızda çalışma salonları ile amacına uygun olarak düzenlenmiş eğitim salonları bulunuyor. Bunun yanında ayrıca diş hekimliği, mühendislik, mimarlık gibi dallar için özel koşullar gerektirecek çalışma alanlarımız de öğrencilerimizin kullanımına hazır." ifadelerini kullandı.

YURTTA ‘UYUM PROGRAMI’

Yurtlara yerleşen öğrencilerin bir uyum programına tabi tutulacağını söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda gençlerimize donanım kazandırmayı amaçlayan pek çok faaliyetimiz var. Bütün yurtlarımızda atölye çalışmaları, yabancı dil, Türk-İslam sanatları, iş ve meslek kursları, görsel sanatlar kursları düzenliyoruz. Bu yıl, öğrencilerimiz yurtlarına ilk geldiklerinde ücretsiz internet şifrelerini alacak ve bir uyum programına tabi tutulacak. Programla hem bulunduğu şehri sosyal, kültürel ve tarihsel açıdan tanıyacak hem de barınacağı yurdun kuralları ve sahip olduğu haklar konusunda bilgilendirilecek." şeklinde konuştu.

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