HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Koca aşı sıralamasıyla ilgili yeni bir kararı duyurdu. Buna göre yarın başlayacak olan 65 yaş üzeri vatandaşların aşılanması sırasında vatandaşların 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecek.

Bakan Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler. Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim."