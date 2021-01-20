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HaberlerSağlık
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Son dakika... Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Son dakika... Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yayınladı. Bakan Koca, "Bilim Kurulumuzun yaptığı değerlendirme ile yarından itibaren 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır. 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımız da evlerinde aşı olacaklar." ifadesini kullandı.

Son dakika... Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Bakan Koca, Twitter'da şu açıklamayı yaptı:

Şu ana kadar 1 milyondan fazla vatandaşımız aşılanmış bulunmaktadır. Aşı programının 1. aşaması bildiğiniz gibi sağlık çalışanlarımızla başladı ve şu ana kadar 980 binden fazla sağlık çalışanı aşı oldu.

Bilim Kurulumuzun yaptığı değerlendirme ile yarından itibaren 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır. 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımız da evlerinde aşı olacaklar.

Ayrıntılar geliyor...

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