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Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Salgın yönetiminde Antalya,Burdur ve Isparta'nın durumunu her yönüyle ele aldık.Bugün virüsün hareket alaanlarını kısıtlayacağımız, yayılma şansı tanımamak için gayret edeceğimiz sıkılaştırmış tedbirlerinin uygulanacağı 17 günün ilki.

Bu dönem öncesinde tatil beldelerimize olağandan daha fazla hareketlilik gerçekleşti. Bu durumun virüsün yayılması için yeni bir fırsat olmaması amacıyla tedbir ve uygulamaları yerinde görmek üzere Antalya'da durum değerlendirmesi yaptık.

İlk günde vatandaşlarımızın çok iyi uyum gösterdiğini gözlemledik. Aşı programımızda sevkiyat takvimiyle ilgili olarak birinci doz aşısını olmuş kişilerin ikinci dozu olana kadar saklı tutarak aşılamaya devam ediyoruz. Bugün itibariyle ülkemizde üçüncü bir aşının kullanımına onay verildi.

Sputnik aşısının acil kullanım onayı bugün verildi. Bu aşı da en kısa zamanda kullanıma başlanacak. 6 ay içinde 50 milyon doz ve ilk sevkiyatın bu ay içinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Haziran sonuna kadar 30 milyon doz olarak teslim edilecek.

Sinovac aşısında yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edilecek. BioNTech aşısıyla ilgili olarak iki doz arasında 6-8 haftaya çıkarılması kararının yanlış anlaşıldığı görülmektedir. Öncelikle bu karar bilimsel gerçeklerle, somut kanıta dayalı verilerin incelenmesiyle alınmış karardır.

İlk doz aşısını olup, ikinci dozları için randevu alan vatandaşlarımızı etkilemediğini daha önce açıklamıştım. İki doz arası sürenin uzatılmasının uygun olduğuna Bilim Kurulumuz karar vermiştir. Yeni uygulamalarda bu süreler dikkate alınacaktır.

Vaka sayılarında zirveyi gördüğünden bugüne önemli düşüş yaşanmıştır.Düşüş hızının daha da artacağı öngörülmektedir. Kısıtlamaya uyum iyi seviyede başladı.Bayram sonrasında çok daha öngörülebilir planlar yapabileceğiz.

Antalya'da her biri üç kişiden oluşan filyasyon ekip sayımız 358. Antalya'da son haftada vaka sayısı yüzde 35 azaldı. Yatak doluluk oranımız yüzde 47,7. Yoğun bakım doluluk yüzde 66.3.

Antalya aşılama programını başarılı yürüten illerimizden. 65 yaş üstü yüzde 85.

Burdur'da 127 filyasyon ekibimiz var. Vaka sayısında yüzde 25 azalma var. 65 yaş üstü yüzde 83.

Isparta'da 311 filyasyon ekibimizle mücadele ediyoruz. Vaka sayısı son 1 hafta yüzde 35 oranında azaldı. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanma oranı yüzde 84.

Antalya ilimiz sağlık yatırımları açısından önemli döneme girmiştir. 1000 yataklı şehir hastanemizin inşaatına başladık. Kumluca Devlet Hastanesi'nin 50 yataklı birimi, Alanya Devlet Hastanesi ve 100 yataklı Döşemealtı hastanelerimizin ihale aşamalarını yapmış bulunuyoruz.

Bu yıl içerisinde Konyaaltı Ağız Dış Sağlığı Merkezi'nin ihalesini yapacağız. Manavgat Devlet Hastanesi'nin projelerine çalışmış bulunuyoruz. Bir çok noktada aile sağlığı proje çalışmalarımız devam etmektedir. Şarkikaraağaç Hastanesi'nin inşaatına başlıyoruz. Isparta Aksu ilçe entegre hastanemizin proje çalışmalarına başlıyoruz.

Burdur'da 400 yataklı devlet hastanesi inşaatına hızlı şekilde devam ediyor. Çavdır ilçe entegre hastanesinin ihalesi yapıldı. Yarının bugünden daha iyi ve güzel olacağı inancıyla var gücümüzle gayret ediyoruz. Milletçe büyük bir fedakarlık örneğini gösteriyoruz. Bunun kazanımlarını göreceğimizin günlerin yakın olduğunu bilmenizi isterim.

Sputnik aşısıyla ilgili sözleşme iki gün önce imzalanmıştı. Bugün acil kullanım onayı kurumumuz tarafından verilmiş oldu. 6 aylık zaman diliminde 50 milyon doz aşının Türkiye'ye gelmesi planlandı. Mayıs ayından itibaren bu aşıların ilk etabının geleceğini söylemek istiyorum. Önümüzdeki 1 hafta 10 gün içerisinde Mayıs ve Haziran ayında ne kadar aşının gelebileceği konusu netleşmiş olacak.

Mutasyonla ilgili ağırlıklı İngiliz varyantı görülmekte. Bunun dışında Güney Afrika ve Brezilya varyantının da zaten gördüğümüzü ifade etmiştik. En son Hindistan varyantının 5 vakada görüldüğünü ifade etmiştim. Bu sayıda bir artış sözkonusu değil. Özellikle mutasyonla birlikte bulaşıcılığının arttığını biliyoruz. Genel anlamda bulaşıcılığın artmasıylabirlikte virülansın azalmadığını hatta yer yer daha da arttığını belirten çalışmalar var.l

Hindistan mutantını 5 vakada gördüğümüzü, ciddi bir sorunlarının olmadığını, ayakta tedavi edildiklerini söyleyebilirim. Yakın takibe alıyoruz.

Aşı tedariği ile ilgili bildiğiniz gibi Sinovac aşısını yapılan sözleşmeyle erken dönemde Nisan ayı sonu itibariyle sözleşme gereği 100 milyon aşının gelmesi gerekiyordu.Özellikle üretilen ülke kendi vatandaşları için öncelikle kullanmak istediğinden bu aşı miktarı gelmemiş oldu. Özellikle tedarikte yaşanan son günlerde olumlu gelişmelerle sevkiyatın da önümüzdeki günler tekrar başlayabileceğini buradan söylemek istiyorum. Yani Nisan ayında bu anlamda bir sevkiyatın olmadığını ama Mayıs ayında tedarikle ilgili olumlu gelişmelerle birlikte sevk durumunun başlayacağını önümüzdeki günler bunu da netleştirip kamuoyuna zaten bu bilgiyi vermiş oluruz.

Şu an toplam BioNtech ve Sinovac aşısı olarak 6 milyon doz kullanılmak üzere hazırda aşımız var. 23 milyona yakın doz aşısı yapıldı. İlave olarak 6 milyon doz hazırda var. Dün Uğur hocayla tekrar görüştüğümde Mayıs ayı için 1 milyon doz aşının geleceğini, Haziran ayı içinde 30 milyon aşı için sorun olmadığını ve daha da arttırma noktasında bir gayret içinde. Önümüzdeki hafta salı veya çarşamba bu konuyu netleştirmiş olacağız. Yeni dönemde 30 milyon doz anlaşmayı 90 milyon doza çıkarmış oluyoruz. Yaz dönemi itibariyle 90 milyon dozun erken dönemde gelmesi için yoğun gayret içindeyiz. Hoca da gayret içinde bulunuyor.

Sputnik aşısı Mayıs ayı ve devamında 6 aylık zaman diliminde 50 milyon doz aşıyla birlikte, Haziran'la birlikte daha yoğun aşının geleceğini, 40 yaş üstü vatandaşımızı özellikle aşılama noktasında kararlıyız. Yaz dönemi itibariyle de 18 yaş ve üstü herkesin aşılanması için yoğun bir çaba içerisindeyiz.

Muhittin Böcek: Öncelikle bu süreçte sayın bakanıma, sağlık çalışanlarına, Akdaniz Üniversitesi rektörümüze teşekkür ediyorum. Pandemi süreciyle ilgili yaşadığım olay gerçekten bize ders oldu. Sürekli vatandaşlarımızın sosyal mesafeyi korumalarını, büyükşehir belediyesi olarak ulaşımla ilgili sayın bakanımız talimatları veriyor ve gerekli çalışmaları o şekilde yapıyorduk. Kendimiz rahatsız olduk ama şükürler olsun bugünlere geldik. Bu süreçler geçti. İnşallah bütün vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyoruz.

Bakan Koca: Bu ziyaretimizde bizi yanlız bırakmayan sayın valimize, büyükşehir belediye başkanımıza, milletvekillerimize, rektör hanım ve Ömer hocamıza teşekkür ediyorum.