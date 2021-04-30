Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Son dakika... Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı...

Son dakika... Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
HABERTURK.COM

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Salgın yönetiminde Antalya,Burdur ve Isparta'nın durumunu her yönüyle ele aldık.Bugün virüsün hareket alaanlarını kısıtlayacağımız, yayılma şansı tanımamak için gayret edeceğimiz sıkılaştırmış tedbirlerinin uygulanacağı 17 günün ilki.

Bu dönem öncesinde tatil beldelerimize olağandan daha fazla hareketlilik gerçekleşti. Bu durumun virüsün yayılması için yeni bir fırsat olmaması amacıyla tedbir ve uygulamaları yerinde görmek üzere Antalya'da durum değerlendirmesi yaptık.

İlk günde vatandaşlarımızın çok iyi uyum gösterdiğini gözlemledik. Aşı programımızda sevkiyat takvimiyle ilgili olarak birinci doz aşısını olmuş kişilerin ikinci dozu olana kadar saklı tutarak aşılamaya devam ediyoruz. Bugün itibariyle ülkemizde üçüncü bir aşının kullanımına onay verildi.

Sputnik aşısının acil kullanım onayı bugün verildi. Bu aşı da en kısa zamanda kullanıma başlanacak. 6 ay içinde 50 milyon doz ve ilk sevkiyatın bu ay içinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Haziran sonuna kadar 30 milyon doz olarak teslim edilecek.

Sinovac aşısında yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edilecek. BioNTech aşısıyla ilgili olarak iki doz arasında 6-8 haftaya çıkarılması kararının yanlış anlaşıldığı görülmektedir. Öncelikle bu karar bilimsel gerçeklerle, somut kanıta dayalı verilerin incelenmesiyle alınmış karardır.

İlk doz aşısını olup, ikinci dozları için randevu alan vatandaşlarımızı etkilemediğini daha önce açıklamıştım. İki doz arası sürenin uzatılmasının uygun olduğuna Bilim Kurulumuz karar vermiştir. Yeni uygulamalarda bu süreler dikkate alınacaktır.

Vaka sayılarında zirveyi gördüğünden bugüne önemli düşüş yaşanmıştır.Düşüş hızının daha da artacağı öngörülmektedir. Kısıtlamaya uyum iyi seviyede başladı.Bayram sonrasında çok daha öngörülebilir planlar yapabileceğiz.

Antalya'da her biri üç kişiden oluşan filyasyon ekip sayımız 358. Antalya'da son haftada vaka sayısı yüzde 35 azaldı. Yatak doluluk oranımız yüzde 47,7. Yoğun bakım doluluk yüzde 66.3.

Antalya aşılama programını başarılı yürüten illerimizden. 65 yaş üstü yüzde 85.

Burdur'da 127 filyasyon ekibimiz var. Vaka sayısında yüzde 25 azalma var. 65 yaş üstü yüzde 83.

Isparta'da 311 filyasyon ekibimizle mücadele ediyoruz. Vaka sayısı son 1 hafta yüzde 35 oranında azaldı. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanma oranı yüzde 84.

Antalya ilimiz sağlık yatırımları açısından önemli döneme girmiştir. 1000 yataklı şehir hastanemizin inşaatına başladık. Kumluca Devlet Hastanesi'nin 50 yataklı birimi, Alanya Devlet Hastanesi ve 100 yataklı Döşemealtı hastanelerimizin ihale aşamalarını yapmış bulunuyoruz.

Bu yıl içerisinde Konyaaltı Ağız Dış Sağlığı Merkezi'nin ihalesini yapacağız. Manavgat Devlet Hastanesi'nin projelerine çalışmış bulunuyoruz. Bir çok noktada aile sağlığı proje çalışmalarımız devam etmektedir. Şarkikaraağaç Hastanesi'nin inşaatına başlıyoruz. Isparta Aksu ilçe entegre hastanemizin proje çalışmalarına başlıyoruz.

Burdur'da 400 yataklı devlet hastanesi inşaatına hızlı şekilde devam ediyor. Çavdır ilçe entegre hastanesinin ihalesi yapıldı. Yarının bugünden daha iyi ve güzel olacağı inancıyla var gücümüzle gayret ediyoruz. Milletçe büyük bir fedakarlık örneğini gösteriyoruz. Bunun kazanımlarını göreceğimizin günlerin yakın olduğunu bilmenizi isterim.

Sputnik aşısıyla ilgili sözleşme iki gün önce imzalanmıştı. Bugün acil kullanım onayı kurumumuz tarafından verilmiş oldu. 6 aylık zaman diliminde 50 milyon doz aşının Türkiye'ye gelmesi planlandı. Mayıs ayından itibaren bu aşıların ilk etabının geleceğini söylemek istiyorum. Önümüzdeki 1 hafta 10 gün içerisinde Mayıs ve Haziran ayında ne kadar aşının gelebileceği konusu netleşmiş olacak.

Mutasyonla ilgili ağırlıklı İngiliz varyantı görülmekte. Bunun dışında Güney Afrika ve Brezilya varyantının da zaten gördüğümüzü ifade etmiştik. En son Hindistan varyantının 5 vakada görüldüğünü ifade etmiştim. Bu sayıda bir artış sözkonusu değil. Özellikle mutasyonla birlikte bulaşıcılığının arttığını biliyoruz. Genel anlamda bulaşıcılığın artmasıylabirlikte virülansın azalmadığını hatta yer yer daha da arttığını belirten çalışmalar var.l

Hindistan mutantını 5 vakada gördüğümüzü, ciddi bir sorunlarının olmadığını, ayakta tedavi edildiklerini söyleyebilirim. Yakın takibe alıyoruz.

Aşı tedariği ile ilgili bildiğiniz gibi Sinovac aşısını yapılan sözleşmeyle erken dönemde Nisan ayı sonu itibariyle sözleşme gereği 100 milyon aşının gelmesi gerekiyordu.Özellikle üretilen ülke kendi vatandaşları için öncelikle kullanmak istediğinden bu aşı miktarı gelmemiş oldu. Özellikle tedarikte yaşanan son günlerde olumlu gelişmelerle sevkiyatın da önümüzdeki günler tekrar başlayabileceğini buradan söylemek istiyorum. Yani Nisan ayında bu anlamda bir sevkiyatın olmadığını ama Mayıs ayında tedarikle ilgili olumlu gelişmelerle birlikte sevk durumunun başlayacağını önümüzdeki günler bunu da netleştirip kamuoyuna zaten bu bilgiyi vermiş oluruz.

Şu an toplam BioNtech ve Sinovac aşısı olarak 6 milyon doz kullanılmak üzere hazırda aşımız var. 23 milyona yakın doz aşısı yapıldı. İlave olarak 6 milyon doz hazırda var. Dün Uğur hocayla tekrar görüştüğümde Mayıs ayı için 1 milyon doz aşının geleceğini, Haziran ayı içinde 30 milyon aşı için sorun olmadığını ve daha da arttırma noktasında bir gayret içinde. Önümüzdeki hafta salı veya çarşamba bu konuyu netleştirmiş olacağız. Yeni dönemde 30 milyon doz anlaşmayı 90 milyon doza çıkarmış oluyoruz. Yaz dönemi itibariyle 90 milyon dozun erken dönemde gelmesi için yoğun gayret içindeyiz. Hoca da gayret içinde bulunuyor.

Sputnik aşısı Mayıs ayı ve devamında 6 aylık zaman diliminde 50 milyon doz aşıyla birlikte, Haziran'la birlikte daha yoğun aşının geleceğini, 40 yaş üstü vatandaşımızı özellikle aşılama noktasında kararlıyız. Yaz dönemi itibariyle de 18 yaş ve üstü herkesin aşılanması için yoğun bir çaba içerisindeyiz.

Muhittin Böcek: Öncelikle bu süreçte sayın bakanıma, sağlık çalışanlarına, Akdaniz Üniversitesi rektörümüze teşekkür ediyorum. Pandemi süreciyle ilgili yaşadığım olay gerçekten bize ders oldu. Sürekli vatandaşlarımızın sosyal mesafeyi korumalarını, büyükşehir belediyesi olarak ulaşımla ilgili sayın bakanımız talimatları veriyor ve gerekli çalışmaları o şekilde yapıyorduk. Kendimiz rahatsız olduk ama şükürler olsun bugünlere geldik. Bu süreçler geçti. İnşallah bütün vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyoruz.

Bakan Koca: Bu ziyaretimizde bizi yanlız bırakmayan sayın valimize, büyükşehir belediye başkanımıza, milletvekillerimize, rektör hanım ve Ömer hocamıza teşekkür ediyorum.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Marketler kaçta kapanıyor? Tam kapanmada marketler saat kaça kadar açık? Tam kapanma market saatleri
GÜNDEMTam kapanmada marketler kaça kadar açık?
Ekmek almaya çıktıklarını söyleyen otomobil sürücüsü ve oğluna ceza
GÜNDEM'Ekmek almaya çıktık' dediler cezadan kurtulamadılar
Baba- oğul, 1 ay içinde koronavirüsten öldü
GÜNDEMBaba-oğul koronavirüse yenik düştü
SON DAKİKA! Tam kapanma yetmedi! O kentlerde yeni korona tedbirleri... - Haberler
GÜNDEMBirçok kentte yeni kararlar
SON DAKİKA! Bayram namazı camilerde kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı açıkladı
GÜNDEMProf. Erbaş'tan bayram namazı açıklaması
Siirt’te PKK’lı teröristlere ait çok sayı mühimmat ele geçirildi
GÜNDEMPKK’lı teröristlere ait çok sayı mühimmat ele ...
Üsküdar Üniversitesi, pandemi sonrası için “Küresel İyi Oluş Manifestosu” yayımladı
GÜNDEMÜsküdar Üniversitesi’nden Küresel İyi Oluş Çağrısı!
MSÜ TERCİH YAP! MSÜ tercihleri nasıl yapılır? 2021 MSÜ tercih kılavuzu
GÜNDEMMSÜ tercihleri nasıl yapılır?
Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1 Mayıs' mesajı
Cezaevindeki babasının yerine mahkeme kararıyla annesinin soyadını aldı
GÜNDEMMahkeme kararıyla annesinin soyadını aldı