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HaberlerSağlıkSon dakika! Bakan Fahrettin Koca ile vatandaş arasında gülümseten diyalog!
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Bakan Koca ile vatandaş arasında gülümseten diyalog

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabında yaptığı paylaşımda 81 ilin son 7 günlük vaka tablosunu açıkladı. Koronavirüs vaka tablosunda Kahramanmaraş'a yer verilmemesi üzerine "Sayın bakan neden sadece Kahramanmaraş ilinin adı yazılmamış? Grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi falan mı var bizim burada?" diye soran vatandaşa, "Alperen Bey, belki orada grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi yok ama Anadolu’nun güzel insanları var. Orayı görünce Kahramanmaraş olduğunu herkes bilir" yanıtını verdi

Son dakika! Bakan Fahrettin Koca ile vatandaş arasında gülümseten diyalog!
Bakan Koca ile vatandaş arasında gülümseten diyalog
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HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün paylaştığı 81 ilin koronavirüs vaka tablosunda Kahramanmaraş'a yer verilmemesi üzerine "Sayın bakan neden sadece Kahramanmaraş ilinin adı yazılmamış? Grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi falan mı var bizim burada?" diye soran vatandaşa yanıt verdi.

Bakan Koca, bu soru üzerine şu yanıtı paylaştı: "Alperen Bey, belki orada grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi yok ama Anadolu’nun güzel insanları var. Orayı görünce Kahramanmaraş olduğunu herkes bilir :)"

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