Bakan Koca ile vatandaş arasında gülümseten diyalog 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün paylaştığı 81 ilin koronavirüs vaka tablosunda Kahramanmaraş'a yer verilmemesi üzerine "Sayın bakan neden sadece Kahramanmaraş ilinin adı yazılmamış? Grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi falan mı var bizim burada?" diye soran vatandaşa yanıt verdi.

Bakan Koca, bu soru üzerine şu yanıtı paylaştı: "Alperen Bey, belki orada grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi yok ama Anadolu’nun güzel insanları var. Orayı görünce Kahramanmaraş olduğunu herkes bilir :)"

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 15, 2021