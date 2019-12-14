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HaberlerGündemSon dakika... Bakan Kurum: Kanal İstanbulun ÇED sürecinde sona yaklaştık

Son dakika... Bakan Kurum: Kanal İstanbul'un ÇED sürecinde sona yaklaştık

Son dakika... Çevre Bakanı Kurum: Ülkemiz için olduğu kadar, dünya için de çok önemli bir proje olan Kanal İstanbul ÇED sürecinde sona yaklaştık

Murat Kurum
AA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kanal İstanbul'u, kıyı yapıları, yat limanları, konteyner limanları, lojistik merkezleriyle ülkemizin geleceği için son derece önemli bir proje olarak görüyoruz. Ülkemiz için olduğu kadar, dünya için de çok önemli bir proje olan Kanal İstanbul'un ÇED sürecinde sona yaklaştık. Projemizi, çevre hassasiyetini en üst düzeyde tutarak yürüttüğümüzü altını çizerek belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle;

- Boğaziçi kesinlikle imara açılmıyor. Boğaziçi'nin tarihi ve doğal dokusu ve siluetini koruyoruz. Yeşil alanları arttırıyoruz. Boğaz'da kaçak yapılaşmayla hep birlikte mücadele etmeliyiz. Bu konu, yerel idarelerin çözebileceği bir sorun olmanın ötesine geçmiş, ulusal bir sorun haline gelmiştir.

- Kanal İstanbul, Boğaziçi'ni koruma, kurtarma projesidir. Boğaz'ın özgürlük projesidir.

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