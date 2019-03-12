Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kars'ta 'Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.
TARSİM sigortasını TTK üzerinden yaptıran çiftçilerin sigorta bedelini hasat tarihinde ödeyeceğini söyleyen Pakdemirli, "TMO'nun müdahale alım fiyatları, hasattan önce üreticimizi memnun edecek seviyede açıklayacağız." dedi.
İşte Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları;
- Besicilere ucuz maliyetli 2 ay vadeli arpa veriyoruz
- Mazotunu şimdi al 90 gün sonra faizsiz öde
- Besicimiz yemini şimdi alacak, kurbanda ödeyecek
- Sebze üreticiklerine fideyi şimdi al, 180 gün sonra faizsiz öde
- Kırsal kalkınma destek kapsamında bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi maksadıyla 2019 yılı müracaatlarında 1 Ocak'tan başlayan 60 günlük süreyi 31 Mart 2019 mesai bitimine kadar uzattık
DOĞU ANADOLU (DAP) PROJESİ
Projenin başarılı olması nedeniyle, Bakanlığımız tarafından proje süresi 2019-2023 yılları arasında uzatılmıştır. Başvurular bugünden itibaren başlamıştır. Bu proje kapsamında; Ahır yapımında; 385.000 TL’lik projenin yüzde 50’si hibe verilecek, hayvan alımında; 5.000 TL boğaya, 750 TL koça hibe desteği vereceğiz.
ANAÇ KOYUN – KEÇİ DESTEĞİ ÖDEMESİ
187.bin yetiştiricimizin 21,5 milyon anaç küçükbaş hayvanı için, 538,5 milyon TL destekleme ödemesini, Mart ayı sonunda ödeyeceğiz
SÜRÜ YÖNETİCİSİ İSTİHDAMI (ÇOBAN) DESTEĞİ
7 bin küçükbaş işletmesine, İşletme başına 5.000 TL olmak üzere, 35 MİLYON TL destekleme ödemesini Mart ayı sonunda ödeyeceğiz. Koyunculukta sürü büyütme projesine başlıyoruz
- Dişi kuzularını damızlığa ayıran üreticilerimize dişi kuzu başına 100 TL destek vereceğiz
- Arıcılıkta kovan desteğini 10 TL'den yüzde 50 artışla 15 TL'ye çıkarıyoruz
- Yeni dönemde bakanlığımızın hayvancılık vizyonunu serhat şehrimiz Kars'tan başlatıyoruz
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