Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda fiyatlarındaki artışa yönelik önümüzdeki haftadan itibaren gerekli aksiyonun alınacağını ve aracı sayısının azaltılacağını söyledi. TRT Haber'e konuşan Pakdemirli "Biz yeni dönemde Gıda Komitesini çok iyi çalıştırıyoruz. Çok hızlı oturup çok hızlı kararlar alıyoruz. Bu anlamda tarım ve hayvancılığa verilen önem bu dönemde artmıştır" dedi.

'GEREKLİ AKSİYONU ÖNÜMÜZDEKİ HAFTADAN İTİBAREN ALACAĞIZ'

Tohumdan çatala gelen süreçte üreticiyi koruyup, tüketiciyi kollamayı ilke edindiklerini kaydeden Pakdemirli şöyle konuştu: "Tohumdan çatala kadar olan zincirde bizim geleneksel bir yapımız var. Tanzim satışla ilgili bir aksiyon almamız söz konusu olabilir. Tüm ürünlerin yer aldığı bir yer olabilir. Gerekli aksiyonu önümüzdeki haftadan itibaren alacağız, aracı sayısını azaltacağız. Vatandaşın daha ucuz yemesini önümüzdeki haftalardan itibaren sağlayacağız."

Sera sayısını 2-3 misline çıkarmayı planladıklarını aktaran Bakan Pakdemirli şöyle konuştu: "Bu planı çok hızlı şekilde devreye sokmayı düşünüyoruz. Engeller vardı, kanun çalışmalarını yaptık. Yatırımcı için engelleri kaldırırsanız sera kârlı yatırım. Yatırımcıları sera üretimine davet ediyoruz. Ne kadar çok üretim olursa sene boyunca sürdürülebilir fiyatlara ulaşacağız. Bu uzun vadeli bir iş. Sebze fiyatları ile ilgili faaliyetler önümüzdeki hafta başlayacak. Fırsatçılara izin vermeyeceğiz, vatandaşların daha ucuza yemesini sağlayacağız."

'PERAKENDE YASASINI DA ELE ALMAMIZ GEREKİYOR'