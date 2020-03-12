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Bakan Pekcan'dan fahiş fiyat açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan son dönemde koronavirüs salgınıyla ilgili yaşanan fiyat artışlarıyla ilgili olarak "81 ilde eş zamanlı olarak, fiyat artışı tespit edilen maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık. Fiyatları etkileme, ürünlerin yokluğuna neden olma, mal satışlarından kaçınma fiilleri TCK'ye göre suç. Bunların hapse kadar cezası olacak" dedi

son dakika
HABERTURK.COM

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan son günlerde koronavirüs salgını sebebiyle artan fiyatlarla ilgili açıklamada bulunuyor. Bakan Pekcan "81 ilde eş zamanlı olarak, fiyat artışı tespit edilen maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık" dedi.

Pekcan bunun yanında "Fiyatları etkileme, ürünlerin yokluğuna neden olma, mal satışlarından kaçınma fiilleri TCK'ye göre suç. Bunların hapse kadar cezası olacak" ifadelerini kullandı. 

İNTERNET SİTELERİ İNCELENECEK

Bu sabah itibarıyla marketlerde gıda tezgahlarının dolu olduğunu belirten Bakan Pekcan "Marketlerde ürünlerde fahiş bir fiyat uygulaması yok. İnternet sitelerini inceleyeceğiz" açıklamasında bulundu. 

Detaylar geliyor.....

 

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