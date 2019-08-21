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Son dakika! Bakan Selçuk memur zammı ile ilgili açıklama yapacak

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Son dakika haberi...Aile ve Çalışma Bakanı Selçuk, 17.30'da memur zammıyla ilgili olarak Külliye'de açıklama yapacak

SON DAKİKA!

Aile ve Çalışma Bakanı Selçuk, 17:30'da Külliye'de basın toplantısı yapacak. Memur ve memur emeklilerinin 2020-2021 yılı maaş artışlarının belirleneceği 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde 20 Ağustos olarak belirlenen müzakere süresi içinde uzlaşma sağlanamadı.

Görüşmeler kapsamında hükümet, 16 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyeti adına ilk zam teklifini açıklamıştı. 2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı ayında yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti. Bunun üzerine hükümet, 18 Ağustos'ta 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulunmuştu.

SENDİKA NE İSTİYOR?

Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu. Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti. Pazarlık masasının diğer üyesi KESK, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istemişti. 

Kamu Görevliler Sendikaları Heyet Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu teklifin de sözleşmeyi imzalama seviyesinin uzağında olduğunu belirterek, yeni teklif beklediklerini söylemişti. Taraflar arasında son güne kadar uzlaşının sağlanamaması üzerine Memur-Sen, iş bırakma ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde cüzdan bırakma eylemi yapmıştı.

SENDİKA HAKEM KURULUNA BAŞVURUNA KADAR UZLAŞMA YOLU AÇIK

Belirlenen takvim uyarınca, uzlaşmazlık tutanağının tutulması ve sendikaların 23 Ağustos Cuma akşamına kadar hakem kuruluna başvurması gerekiyor. Sendikalar başvuru için cuma gününe kadar bekleyebilecek.

Sendikalar hakem kuruluna başvuru yapıncaya kadar uzlaşma yolu açık. Taraflar bu tarihe kadar kendi aralarında anlaşırlarsa hakem kurulu kararına gerek kalmayacak.

Bu tarihe kadar da bir uzlaşma sağlanamadığı takdirde sendikaların başvuruda bulunmasıyla hakem kurulu devreye girecek. Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş başkanlığında oluşturulan hakem kurulunda, 5’i sendikaların belirlediği isimler arasından olmak üzere 11 üye görev yapacak. Kurul toplantıları en az sekiz üyenin katılımı ile yapılacak. Kurulun, sendikaların başvurularından itibaren beş gün içinde karar vermesi gerekiyor. Hakem kurulunda oyların eşit çıkması durumunda, başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış kabul ediliyor.

Sendikalar hakem kuruluna başvuruda bulunmazsa hakem kurulunun görev yapmasına gerek kalmayacak. Bu durumda memur maaş zamları, geçmişte olduğu gibi bütçe kanunu ile belirlenecek.

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