Bakan Soylu: 5 yılda 337 suç örgütü çökertildi 0:00 / 0:00

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kaçak sigara oranı 2014'ten bu yana yüzde 22,3'den yüzde 2,3'lere kadar çekildi. Kaçak sigaranın tamamına yakını PKK’ya akan paraydı." açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Sadece KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde 15 Temmuz 2016'dan bu yana FETÖ'ye yönelik 54 bin 86 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucunda 137 bin 361 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 45 bin 338'i tutuklandı" ifadelerini kullandı.

Soylu açıklamalarına şöyle devam etti: "15 Temmuz 2016'dan bu yana 29'u ulusal, 13'ü bölgesel 295'i yerel suç örgütü olmak üzere toplam 337 organize suç örgütü çökertilmiştir. Sadece 2020 yılında 7'si ulusal olmak üzere 86 organize suç örgütü çökertilmiştir."